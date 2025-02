Raccolta fondi degli artisti dopo i vetri rotti

Gli artisti si uniscono per risolvere i danni che erano stati provocati a Capodanno in via Garibaldi a Pontremoli alla galleria d’arte che aveva aperto una rassegna in collaborazione con TuboCubo della Spezia. Dopo l’episodio durante il quale erano andati distrutti i vetri della galleria, l’associazione che la gestisce ha avuto l’idea di organizzare un crowdfunding d’arte che si è concretizzato in questi giorni. Oltre 20 artisti hanno spedito un’opera in busta chiusa che verrà venduta al prezzo di 25 euro. Cosa ci sarà dentro? Si potrà scoprirlo domani, alla Nõgallery, dalle 11 per tutta la giornata. Gli artisti partecipanti sono Neri, Antico, Gardoni, Baroni, Vivaci, De Reggi, Pruno, Forte, Russo, Puglisi, Giannotti, Pelosi, Benetazzo, Hänni, Rosi, De Gara, Azario, Bagherzaden, Langinieux, Perru e Nicolet.