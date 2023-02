"Raccolta differenziata a Marina con isole ecologiche fuori terra"

Realizzare l’isola ecologica in via Lungobrugiano così come progettata è impossibile perché gli scogli rinvenuti al momento dello scavo rendono impossibile impermeabilizzare l’area. Lo aveva denunciato in prima battuta il collettivo ‘Massa Città in Comune’ e lo aveva confermato l’assessore Marco Guidi alla Nazione l’8 di gennaio. Quel che è arrivato dopo è stato un braccio di ferro nella continua lotta interna alla maggioranza, con l’assessore Paolo Balloni che aveva anche convocato a palazzo civico l’amministratore unico di Asmiu per capire che cosa avesse bloccato l’altra isola, quella di via Casamicciola. L’intervento sia dell’assessore Balloni sia dell’amministratore Fornari in commissione consiliare su richiesta del consigliere M5S, Paolo Menchini, ha confermato poi il quadro tecnico già esposto nelle settimane precedenti.

"Sono state messe in luce tutte le criticità che hanno impedito la realizzazione di almeno due delle quattro isole preventivate. Siamo di fronte a uno spreco di denaro pubblico figlio di una gestione improvvisata di Asmiu – commenta il consigliere del M5S, Paolo Menchini –. Adesso però serve una soluzione immediata per implementare il servizio di raccolta differenziata in vista della stagione estiva e questa non può essere il porta a porta come invece è stato palesato. Durante la commissione ho chiesto di riconvocare insieme sia Asmiu che l’amministrazione con dati e planimetrie dettagliate, per cercare di districare una situazione che sta diventando grottesca. E’ tutto evidente che il clima da campagna elettorale che ha spaccato la maggioranza si sta riverberando anche in questa situazione a tutto danno dei cittadini".

Il problema ora diventa anche quello della riorganizzazione del servizio che senza isola ecologica interrata dovrebbe passare al porta a porta. Per il Polo Progressista e di sinistra per risolvere il problema propone di adeguarsi seguendo l’esempio di Lucca e Pisa, due città che hanno molto più turismo della nostra e che negli anni passati hanno scelto di investire molto sulle isole ecologiche fuori terra. "Questa soluzione garantisce un servizio capillare senza stressare il personale di Asmiu in centinaia di saliscendi dai mezzi durante il turno di lavoro".