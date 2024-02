Raccolta di farmaci per le persone indigenti

Campagna solidale ’Raccolta del farmaco’: anche il Comune di Massa invita a donare. Si tratta di un’iniziativa che riesce a garantire oltre un milione di medicinali per 427mila indigenti e prenderanno parte alla campagna anche le quattro farmacie comunali, nella rete delle cinquemila che partecipano in ogni città alla raccolta di medicinali da banco da destinare a persone in condizioni di povertà sanitaria. La raccolta dura fino al 12 febbraio ed è possibile grazie a una rete di 25mila volontari e 19mila farmacisti. L’elenco delle farmacie aderenti è consultabile su www.bancofarmaceutico.org. I farmaci raccolti saranno consegnati a 1.900 realtà benefiche. Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali.