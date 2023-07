Quintana Cybea, eterno fascino Investitura di cavalli e palafrenieri

Il conto alla rovescia al grande evento della tradizione è iniziato. Grande successo a Marina di Massa per la rievocazione storica dell’investitura dei cavalieri, cavalli e palafrenieri giostranti che parteciperanno il 5 agosto alla Giostra della Quintana Cybea che si terrà al Centro Cavalli nel Comune di Comano. Diversi i quadri in cui si è concretizzata la manifestazione storica sotto la conduzione della speaker Daniela Marzano, presidente di “Apuania Film Commission”.

La location si è rivelata ancora una volta la migliore per il tipo di manifestazione storica che racchiude sia la sacralità, sia il luogo che esalta l’alternanza di investiture e benedizioni dei protagonisti, sia per il trovarsi nel cuore della movida dei turisti che affollano in questo periodo il litorale di Marina di Massa. L’associazione ringrazia per la grande disponibilità il parroco, Padre Francesco Vanoli, sia per la concessione a utilizzare lo spazio antistante la chiesa, sia gli spazi per il cambio dei costumi e lo spazio per lo sgambatoio dei Cavalli. I rappresentanti delle istituzioni presenti all’iniziativa: la parlamentare europea Susanna Ceccardi, l’onorevole Andrea Barabotti, l’assessora Alice Rossetti, in rappresentanza del Comune di Massa. Impossibilitata a partecipare in tempo utile all’evento, la vicepresidente della Provincia, Elisabetta Sordi delegata dal presidente Gianni Lorenzetti, rimasta bloccata nel traffico in uscita da Firenze e dal grande esodo turistico da Firenze verso la costa Apuo-Versiliese. Anche quest’anno la Giostra della Quintana Cybea è stata costretta a trasferirsi a Comano. Forte l’esigenza di tornare a Massa, come sostenuto da Luigi Badiali, presidente dell’associazione Ducato di Massa, organizzatrice della Quintana Cybea e delle diverse manifestazioni collaterali, dopo due anni in trasferta, ricevendo la condivisione e una forte spinta dai rappresentanti delle istituzioni presenti.

La storia locale ha trovato spazio con l’intervento del professor Claudio Palandrani, presidente dell’associazione Apuamater e consigliere del direttivo dell’associazione Ducato di Massa, per sottolineare la ricorrenza del IV Centenario della morte di Alberico I Cybo-Malaspina. Presenti anche i rappresentanti delle 20 associazioni culturali di Massa e Carrara che hanno preparato unitariamente un calendario unico di eventi per valorizzare la ricorrenza del IV Centenario della morte di Alberico I Cybo-Malaspina.  Lo spettacolo è stato portato in modo itinerante con più soste nelle strade e nelle piazze di Marina di Massa e con la totale immersione nella movida marinella, grazie alla disponibilità del gruppo dei Nobili dei 5 Borghi Storici e della Danze storiche del Ducato di Massa e del gruppo di Sbandieratori e Musici del Gioco della Torre, affiliato alla Contrada della Lucertola del Palio dei Micci di Querceta. 

La preparazione prelude all’evento del 5 agosto in notturna a Comano, nella Lunigiana Storica, cui anche Massa appartiene storicamente. Ecco nomi e colori del borgo, nome e soprannome del cavaliere, nome del cavallo e nome del palafreniere. Borgo della Montagna: scudo di rosso e bianco alle Vette delle Alpi Apuane, Giovanni Arquint detto Sceicco, cavallo Gabira, palafreniere Lorenzo Conti. Borgo dell’Arancio: scudo di rosso e verde al Ramoscello con frutti d’arancio, Giacomo Poli Barberis, detto il Principe, cavallo Wimpys, palafreniere Tommaso Andreani. Borgo del Centro Storico o di Bagnara: scudo di rosso alla Statua del Mercurio, Sergio Cosci detto Saracino, cavallo Cristall, palafreniere Lisa Rarità. Borgo della Mimosa: scudo di rosso e giallo al Ramoscello di mimosa, Nicola Radicchi detto Fulmine, cavallo Sem, palafreniere Leonardo Radicchi. Borgo del Mare: scudo di rosso e celeste all’Ancora d’oro, Davide Bottici detto Scoccione, cavalla Miss Beauty, palafreniere Valerio Bedini.