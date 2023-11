"Questa giunta non abbatte le barriere architettoniche"

"Nel programma del sindaco Francesco Persiani c’è poco per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nei prossimi 5 anni si penserà alla mitigazione delle barriere solo in alcune scuole e in una spiaggia". Lo sostiene Elisa Giovannelli, rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle. Ricorda che già nella precedente consigliatura "in sede di realizzazione delle nuove opere non hanno mai pensato ad abbatterle" e cita l’esempio del gradino ‘dell’inciampo’ vicino al monumento di Cascella proprio davanti al Comune e gli accessi nella rimodernata piazza Garibaldi". Sulla spiaggia dedicata ai diversamente abili, Giovannelli ricorda che "nel 2007 è sorto l’obbligo per i titolari delle concessioni balneari di consentire il ‘libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione’". Ricorda quindi al sindaco che tutte le spiagge comunali e in concessione devono essere completamente inclusive, per legge "ma prima ancora dovrebbe essere la sensibilità di chi amministra e gestisce".