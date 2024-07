Quelle rivisitazioni d’autore. Mostra di Rivieri al Ducale. Omaggio ai maestri dell’arte

Alla presenza di un folto e qualificato pubblico, GIuseppe Rivieri ha inaugurato la sua mostra ’D’aprés dei Maestri’ a Palazzo Ducale. Al vernissage erano presenti il consigliere regionale Giacomo Bugliani e il critico d’arte Massimo Bertozzi, che ha curato la mostra. Oggi, alle 18.30, è in programma inoltre un brindisi estivo inaugurale nel loggiato di Palazzo Ducale "per condividere un momento di serenità all’insegna dell’arte", ha detto Rivieri. La mostra, visitata anche dal presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, che ha elogiato il pittore per la bravura e l’eccezionalità della sua opera, è un omaggio a famosi artisti del passato. Ventuno le opere esposte al Ducale, che nel tempo sono state rivisitate da Rivieri su commissione di appassionati ed estimatori, riproducendole in base al proprio stile e alle proprie finalità artistiche, pur mantenendo ferma la sua idea di realismo. Il consigliere regionale Giacomo Bugliani ha evidenziato come "la tradizione artistica possa essere reinterpretata in chiave moderna, senza perdere il legame con le proprie radici". Visitando la mostra è possibile prendere visione del catalogo ’Suprema Bellezza’ dedicato alle opere d’aprés dei grandi dell’arte riproposti: Canaletto, Coubert, D’Ancona, David, Gerard, Hayez, Ingres, Regnault, Ricci e Ruisdael, inserendovi anche alcune nature morte dello stesso Rivieri. Un viaggio in cui l’artista affronta lo stile dei grandi, quelli che lui ama, per ripercorrerne le immagini e proporle al pubblico. La mostra sarà visitabile fino al 27 luglio, tutti i giorni, in orario 10.30-12.30 e 16.30-19.30.

Angela Maria Fruzzetti