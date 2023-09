Quelle ’promesse’ alla Madonna. Saranno lette in chiesa dopo 70 anni

Sono passati 70 anni da quando i fedeli scrissero le loro promesse. Ora saranno lette di nuovo. C’è grande attesa a Bagnone. Nel 1953 molti fedeli avevano scritto alcune promesse in onore della Madonna e le avevano sistemate in una nicchia della chiesa. Nessuno le ha mai più aperte da allora. Stasera, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Vico, ci sarà una messa per la Beata Vergine del Rosario. Durante la celebrazione officiata dal parroco don Angelo Bottaini le promesse saranno rivelate alla presenza di alcuni anziani presenti quel giorno.

Le celebrazioni religiose andranno avanti anche nei prossimi giorni. Domani, alle 20.30, ritrovo sempre nella chiesa parrocchiale di Vico per il trasferimento della statua della Madonna nell’oratorio di Vico Monterole. Sabato, alle 20,30, esposizione del santissimo sacramento a Vico Monterole, con adorazione e recita del rosario. Domenica alle 20,30 trasferimento della statua della Madonna nell’oratorio di Vico Canneto, seguendo le strade fatte nel 1953. Lunedì, alle 20.30, qui ci sarà l’esposizione della statua con adorazione e rosario; martedì, alle 17, sempre all’oratorio di Vico Canneto, trasferimento all’oratorio di Vico Valle. Si andrà avanti mercoledì, alle 20.30, a Vico Valle con l’esposizione del santo, con adorazione e rosario; stesso programma per giovedì. Venerdì 6 ottobre, ritrovo a Vico Valle, alle 20.30, preghiera e processione con arrivo nella chiesa parrocchiale e veglia di preghiera alle 21,30.

Sabato 7 ottobre, alle 20,30, la messa sarà presieduta dal vescovo Mario Vaccari nella chiesa parrocchiale di Vico. Durante la solenne celebrazione verranno rinnovate le promesse alla Vergine Maria del Rosario: sarà un momento molto emozionate, visto che la tradizione si ripeterà di nuovo con gli abitanti che scriveranno altre promesse, sempre dedicate alla Madonna, depositate poi nella sua nicchia, in chiesa, per essere aperte e lette in futuro.

Monica Leoncini