Quel murales cancellato: "Sacrificato per il Pnrr"

Il murales realizzato nel 2016 su una facciata dell’ex mercato coperto non esiste più. Lo segnala l’organizzazione politica territoriale Massa Città in Comune che attacca l’amministrazione comunale. "E’ stato sacrificato sull’altare del Pnrr e di un progetto di recupero dell’immobile confuso e pasticciato – afferma –. L’opera d’arte che rappresentava dei narcisi, dipinta da ’Orticanoodles’ insieme agli studenti del liceo Palma con un progetto di arte partecipata, portava all’integrazione nello spazio urbano della cultura dei graffiti. Oggi Massa è la prima città al mondo che riesce a cancellare un murales realizzato non da ’graffitari’ qualsiasi senza autorizzazione bensì da artisti riconosciuti a livello mondiale e finanziati dall’amministrazione dell’ex sindaco Volpi".

"Se vi fossero stati ancora dei dubbi – conclude la nota di Massa Città in Comune – adesso diventa palese l’idea autoritaria dello spazio pubblico del sindaco Persiani e della sua amministrazione. Al sindaco sembra una buona idea trasformare la città a sua immagine e somiglianza come ha fatto per la fontana cimiteriale a Marina di Massa".