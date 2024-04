"Quel monumento abbandonato"

Era stato inaugurato dall’allora Ministro Carlo Giovanardi nel 2009 il Monumento dei ’Caduti in guerra e nelle missioni di pace’, in prossimità del municipio di Casola. Voluta dal sindaco dell’epoca , Piergiorgio Belloni, l’opera in marmo statuario di Carrara era stata realizzata dallo scultore Piergiorgio Balocchi. Ora, ad anni di distanza , il monumento ha perduto da tempo la bellezza originaria e si presenta grigia, annerita dal tempo. "E pensare che dovrebbe significare il ricordo dei caduti nella memoria delle generazioni attuali - dicono alcuni abitanti - Inoltre a fianco della stele c’è una lapide con i nomi dei soldati morti nella campagna di Russia: il degrado è tale che sono indecifrabili. Cosa si aspetta a ripulirla?".

R.O.