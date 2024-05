Donna travolta da un’auto: trasportata a Cisanello

Un tremendo incidente stradale ha interessato Aulla, ieri pomeriggio, poco dopo l’ora di pranzo. Una donna, suo malgrado, è stata protagonista di un sinistro: per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, pare che la donna stesse attraversando la strada, la via Nazionale, a pochi passi da un supermercato, frequentato in quel periodo della giornata, quando è stata colpita da un’auto.

Immediati i soccorsi alla donna da parte di alcuni presenti, che si sono subito sincerati delle condizioni di salute della donna, vista la dinamica dell’incidente, che poteva far pensare a qualcosa di particolarmente grave. Non ci hanno pensato due volte i passanti arrivati a dare un aiuto alla donna a chiamare i soccorsi, i quali sono giunti sul luogo del sinistro in una manciata di minuti.

Vista l’entità dell’incidente, i volontari del 118 hanno allertato il Pegaso 3, il quale ha poi trasferito la donna in codice rosso all’ospedale di Cisanello.