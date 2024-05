Pubblici esercizi e differenziata. Confronto tra Comune e Fipe

Fipe Confcommercio sta seguendo con la massima attenzione la questione legata alla raccolta dei rifiuti all’interno del comune di Massa. A seguito dell’annunciata volontà da parte della Polizia municipale di partire all’inizio di giugno con i controlli – e relative sanzioni, in caso di irregolarità – sulle modalità di esposizione dei bidoni all’esterno delle attività commerciali, il presidente provinciale di Fipe, Francesco Tonarelli, assieme all’intero consiglio direttivo del sindacato, ha richiesto e ottenuto un tavolo di confronto al quale sono stati invitati, oltre a Confcommercio e Comune, anche rappresentanti dell’Asmiu, dei Centri commerciali naturali di Massa e Marina di Massa.

"Questo tavolo – afferma Tonarelli – rappresenta un prezioso momento di confronto per discutere sia della doverosa necessità di tutelare il decoro urbano, sia dall’altrettanto importante esigenza delle attività commerciali di poter conferire i propri rifiuti in modo adeguato. Il problema maggiore, per molte di queste attività, è il poco spazio a disposizione all’interno dei propri locali, che rende di fatto impossibile posizionarvi i bidoni per la raccolta. Riteniamo ingiusto, per chi è impossibilitato a tenere i contenitori per i rifiuti all’interno dell’attività, che debba scattare una sanzione".

"Al tavolo di confronto – prosegue Tonarelli – è emersa una importante volontà di ascolto da parte dei soggetti presenti, che ringraziamo, e che si è tradotta per il momento nella realizzazione di un questionario rivolto agli imprenditori dei pubblici esercizi di Marina di Massa, con i quali potranno indicare con esattezza la situazione in cui versano le rispettive attività. Una volta raccolti i questionari ed elaborate le risposte, all’interno del tavolo di confronto verranno varate soluzioni calibrate su queste risposte. Per questo invitiamo tutti i commercianti interessati a ritirare e compilare il questionario, disponibile anche nella sede della Confcommercio di Massa".