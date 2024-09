Nasce l’Università Ecosocialista. Incontri, dibattiti e formazione

Quattro giorni di socialità alternativa, formazione, approfondimento, critica e discussione intorno alle proposte per combattere contro le ingiustizie del capitalismo contemporaneo e la barbarie del fascismo, per la costruzione di un programma e di un movimento politico per una società ecosocialista, internazionalista e femminista. È il programma della prima edizione dell’Università Estiva Ecosocialista, la quattro giorni di dibattiti, incontri, forum e momenti formativi organizzata da giovedì 5 a domenica 8 settembre alla casa per Ferie “Il Pioppo” della Partaccia da Sinistra Anticapitalista, un’organizzazione antifascista e antirazzista che valorizza la democrazia diretta e partecipata, e dalla Biblioteca Livio Maitan di Roma, che conserva migliaia di volumi e di periodici di autori marxisti e sulla storia del movimento operaio mondiale.

"È la prima edizione ma siamo convinti che sarà una lunga serie. In Francia e Spagna l’Università Estiva Anticapitalista è una tradizione affermata, mentre in Italia non esisteva niente del genere, perciò siamo molto orgogliosi di inaugurarla proprio qua, a Marina di Massa" ha spiegato Enio Minervini di Sinistra Anticapitalista alla presentazione dell’evento, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti locali Vittorio Briganti, Ildo Fusani e Paolo Orlando. Vastissimi gli argomenti toccati, divisi in tre cicli tematici come sottolineato da Francesco Locantore della direzione nazionale: "Partiremo dall’antifascismo e dal movimento operaio, per poi passare alla rilettura in chiave moderna e attuale della teoria economico-sociale di Marx, con una certa attenzione verso l’intelligenza artificiale. Infine si parlerà di ambiente e cambiamenti climatici, dei pericoli che la comunità scientifica sta da anni denunciando. Per farlo, avremo la presenza di esperti come Matteo Saudino di Barbasophia, canale YouTube da oltre 320mila iscritti, Diego Giachetti, storico della biblioteca Livio Maitan, e molti altri".

Non mancheranno momenti ludici, sempre con un occhio all’approfondimento storico-sociale, come la proiezione del video “Un mondo che vorrei” sulla strage di Viareggio (giovedì 5 settembre alle 21:30), o lo spettacolo teatrale “Scalpiccii sotto i platani” (di Elisabetta Salvatori) sull’eccidio di Sant’Anna di Stazzema in programma sabato 7 alle 21.30. "È un programma nuovo – ha detto l’ex senatore Franco Turigliatto, leader di Sinistra Anticapitalista – che combina bene la volontà di non perdere il filo storico della lotta operaia e nello stesso tempo di approfondire temi sociali e attuali e di ricostruire quel blocco sociale che contrasti la destra".

Non ci saranno molti ospiti politici, "ma ciò non vuol dire che non si parli di politica. Tutto è organizzato per programmare le battaglie politiche dell’autunno. Noi non rifuggiamo la politica tradizionale, ma dobbiamo dedicarci anche e soprattutto alla componente sociale, senza la quale è difficile pensare di costruire un movimento che rappresenti un’alternativa alle destre. In tutti i paresi – ha concluso Turigliatto – partiamo dai bisogni e dalle esigenze delle classi soppresse, secondo la vecchia formula di unità ed interessi comuni". Info e iscrizioni sul sito www.uniecosocialista.it.

Alessandro Salvetti