Arriva la carovana del Giro d’Italia. Ecco i divieti e le strade chiuse

Arriva il Giro d’Italia. Oggi la quinta tappa, con Pogacar in maglia rosa, transiterà nel nostro territorio sull’Aurelia. Pertanto ci saranno chiusure alla circolazione stradale con divieti di sosta e transito lungo l’Aurelia e le strade confluenti da due ore e mezzo prima del passaggio (dalle 13.30 alle 17.30). I corridori dovrebbero passare intorno alle 16. E’ stata inoltre disposta la chiusura delle scuole di Massa e Carrara alle 12 e di Montignoso alle 11.30. In piazza Aranci è stato allestito il Green Fun Village che oggi è aperto dalle 9 alle 16.30. Nel Comune di Massa (via Aurelia Ovest, viale Puccini, piazza Liberazione, viale Democrazia, viale Risorgimento e via Aurelia Sud) divieto di sosta con rimozione forzata dalle 9 alle 17.30. Inoltre, divieto di transito tra le 13.30 e le 17.30. Per il “Green Fun Village“ divieto di sosta con rimozione forzata dalle 5 alle 17.30 in viale Chiesa, Largo Matteotti, piazza Palma, inoltre nel primo piano del parcheggio interrato di via Bastione, nel parcheggio di via Turati e via Betti; divieto di transito, dalle 8.30 alle 17.30 in Viale Chiesa - Largo Matteotti - Piazza Palma; dalle 12.30 alle 14 in Via Bettì, Via Cavour, Vìa Alberica, Piazza Bastione, Piazza Martana, Via Beatrice, Piazza Mercurio, Via Guidoni, Via Cairoli, Piazza Guglielmi, Via Guglielmi, Via Dante. Saranno inoltre sospesi la Ztl fino alle 17.30 di e i parcheggi a pagamento e disco orario nel centro storico di Massa. Il tavolo tecnico tenuto in Questura ha previsto per Carrara la sospensione della circolazione dalle 13.30 fino alla fine della gara lungo l’Aurelia e le strade interessate dal percorso a partire da due ore e mezzo prima del passaggio della carovana ciclistica, previsto intorno alle 16. A Montignoso chiuse al traffico Via Debbia Nuova, Via Sforza, Via Debbia Vecchia, Via Osteriaccia, Via Castagneta, Via Acqualunga, Via Aulla, Rotonda Bonotti, Via Stadio, Via Piedimonte, Via Aurelia rotonda Coimpre da almeno 2 ore prima l’arrivo della carovana. In Lunigiana la carovana passerà da Ceparana verso Santo Stefano di Magra. Quindi sia sulla SS 330 che attraversa Albiano Magra che sulla SS 62 sarà interrotta la circolazione. Per la SS 62 l’interruzione inzierà a Bettola dalle 13 alle 16.