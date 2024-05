Giovanni Toti, il massese. Dall’Hotel Excelsior al liceo classico Rossi. L’amore per il Garofano

Ha suscitato enorme scalpore in tutta la provincia, e in particolare a Massa, la notizia dell’arresto (ai domiciliari) di Giovanni Toti nell’ambito di un’inchiesta della procura di Genova condotta dalla Guardia di Finanza. L’accusa per Toti è di corruzione. Misure cautelari anche per manager e imprenditori, tra i quali l’ad di Iren, Paolo Emilio Signorini, e l’imprenditore Aldo Spinelli, ex presidente di calcio del Genoa e del Livorno. Fra gli arrestati anche Matteo Cozzani, capo di gabinetto del presidente della Liguria. Giovanni Toti, 54 anni (è nato il 7 settembre 1968), è massese, la sua famiglia, originaria della Lunigiana, è stata proprietaria dell’Hotel Excelsior a Marina di Massa e abitava in una villa proprio di fronte all’albergo.

Giovanni, che è nato come tanti massesi al ’Tabarracci’ di Viareggio, ha trascorso infanzia e adolescenza nella nostra città. Si è diplomato al liceo classico Pellegrino Rossi. Appassionato da sempre di politica, all’età di 17 anni ha aderito alla Federazione Giovanile Socialista Italiana, l’organizzazione giovanile del Partito Socialista Italiano. Insomma, era di sinistra, seppure moderato. Gli amici lo ricordano con simpatia: "Era generoso e simpatico. Le idee, così come le possibilità, non gli mancavano". Da giovane ha frequentato per anni il bagno dell’associazione Sport e Natura a Poveromo, dove la famiglia della sua fidanzata di allora, una ragazza milanese, è socia. Un periodo felice per Toti che, come tutti i giovani dell’epoca, era un assiduo frequentatore dei locali della Versilia: in Capannina a Forte aveva un tavolo pressochè fisso.

Poi la svolta... milanese, di pari passo con il passaggio di mano dell’Hotel Excelsior da parte della sua famiglia. Si laurea a Milano in Scienze politiche e decide di intraprendere la carriera giornalistica. Firma nel 1996 il suo primo contratto come stagista per Mediaset e nel 1997 ha esordito a Studio Aperto. L’incontro con Silvio Berlusconi è decisivo. Nel 2010 diventa direttore di Studio Sperto e nel 2012 anche del TG4, succedendo a Emilio Fede: un legame con Mediaset che proseguirà fino al 2014, il momento in cui è entrato in politica. Dal 2003 è sposato con la giornalista Siria Magri. Ex consigliere politico ed ex europarlamentare di Forza Italia, dal 19 giugno al 1 agosto 2019 ne è stato anche coordinatore nazionale. Nel 2019 ha fondato il partito politico ’Cambiamo!’, nel 2022 confluito in ’Italia al Centro’, a sua volta nel 2023 confluito in ’Noi moderati’.