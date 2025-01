Quei presepi che arrivano fino alla Candelora

Quando si chiude il periodo dei presepi? "Allestire un presepe è qualcosa che si impara in famiglia, che si porta avanti nella misura in cui crediamo di poter investire tempo per ricordare la nascita di Gesù, della sua venuta al mondo – osserva Luca Bordigoni, presepista di lungo corso –. Faccio parte del gruppo ’Tornare a volare’ per persone oncologiche e fragili e più che mai abbiamo bisogno di credere e aggrapparci a qualcosa, e cosa c’è di più bello di un presepe? La data per disallestire il presepe è una tradizione che appartiene ai diversi luoghi: qualcuno lo fa dopo l’Epifania, qualcun altro alla fine del tempo liturgico del Natale, qualcun altro lo porta avanti fino al 2 febbraio, giorno della Candelora. E dopo, tutto si conserva fino al prossimo anno, preparando per tempo ogni cosa con attenzione e con amore. E’ un po’ come custodire un tesoro per l’anno prossimo". Luca è innamorato del suo presepe e lo manterrà fino a dopo la Candelora.

Presepi, quest’anno, ne sono stati realizzati tantissimi. Anche a Casette, i coniugi Vincenzo e Maria Piera Antonioli hanno dedicato uno spazio sulla collina terrazzata, di oltre 30 metri, alla natività, animato da una trentina di personaggi in terracotta alti 50 centimetri. Si tratta di un villaggio meccanico in miniatura che si attiva elettricamente facendo entrare in funzione tutte le postazioni: dai mulini al pozzo al forno del pane. Curato nei minimi dettagli è visitabile su richiesta.

A. M. Fru.