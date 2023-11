"Quei ponteggi vergognosi sulla facciata sono lì da anni"

"La vicenda dei ponteggi che “adornano ” le facciate del Palazzo Ducale ha ormai assunto i connotati dell’incredibile e del vergognoso". E’ l’affondo del direttivo di Italia Nostra sezione Massa Montignoso, che si rivolge al presidente della Provincia per sottolineare come "tutto lasci pensare che Babbo Natale non porterà l’inizio dei lavori dopo 8 anni. Dal 2015 prima le transenne, poi ponteggi che sembrano diventati inamovibili, con continui annunci di lavori imminenti che mai partono – dicono – A fine 2021 si era detto che i lavori necessari per rimuovere queste strutture di emergenza (dopo 7 anni) stavano per partire. In realtà interessavano di queste strutture solo una piccola parte di via Guidoni ma dopo 2 anni non ve n’è traccia. Eppure alla Provincia sono arrivati fior di contributi per scuole e strade. E ciò è bene. Molto male che non ci siano, forse non sono stati richiesti, contributi per il recupero di un palazzo di tale importanza. Sono passati poi altri due mesi dalla riunione con Italia Nostra per spiegare le ragioni di questo ritardo, ma deve rispondere alla città, cui interessa conoscere quanto è costato questo disastro".