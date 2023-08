"Quei ponteggi a palazzo Ducale sono indegni"

Ponteggi a palazzo Ducale, Bruno Giampaoli di Italia Nostra scrive al presidente Gianni Lorenzetti. "La vicenda dei ponteggi che ’adornano’ le facciate, uno dei monumenti più insigni della città, ha ormai assunto i connotati dell’incredibile. Dal 2015 prima le transenne, poi ponteggi che sembrano diventati inamovibili, con continui annunci di lavori imminenti che mai partono. Alla fine del 2021 si era detto con grande enfasi che i lavori necessari per rimuovere queste strutture di urgenza (sono passati 7 anni) stavano per partire. In realtà i lavori interessano di queste strutture solo una piccola parte di via Guidoni, ma ad oggi dopo 2 anni neppure di questo piccolo intervento c’è traccia. E’ incredibile, eppure la segnalazione di inizio lavori in via Guidoni risale al 1 settembre scorso ma da allora inspiegabilmente dopo un anno nessun lavoro è partito. Eppure alla Provincia sono arrivati fior di contributi per scuole e strade, contributi che evidentemente sono stati chiesti e ciò è bene. Molto male invece che non ci siano, forse perché non sono stati richiesti contributi per il recupero del palazzo. Addirittura vergognoso che lei non abbia trovato il tempo e la volontà di chiarire il perchè di tanto ritardo".