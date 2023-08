Quei bambini assassinati dai nazisti Cerimonia a San Terenzo Monti per ricordare i tragici eventi di Valla

di Roberto Oligeri

Conto alla rovescia, a San Terenzo Monti, per la commemorazione della strage perpetrata dalle SS del “Battaglione Esplorante“ del maggiore Reder. E su queste memorie dolorose il prossimo 19 agosto, in occasione del 79° anniversario dell’eccidio nazista a Valla sarà presente, in qualità di oratrice ufficiale della cerimonia, Agnese Pini, direttrice de La Nazione e del Quotidiano Nazionale. Una strage, quella di San Terenzo, dove la giornalista perse la bisnonna, il cui ricordo ha sempre rappresentato nel suo animo una zona d’ombra da colmare. Agnese Pini l’ha fatto pubblicando un libro di grande successo: “Un Autunno d’Agosto“ (Ed. Chiarelettere) uscito lo scorso aprile, che descrive la strage di quella borgata “raccontata dagli ultimi“, le vittime appunto.

Sarà una giornata importante per San Terenzo Monti, quella della commemorazione 2023. Oltre all’arrivo della giornalista, nota al grande pubblico anche per la sua presenza in dibattiti sui principali canali televisivi nazionali, giungeranno da Engelsbrand, in Germania, 15 ospiti; praticamente l’intero consiglio comunale di quella città. Ci sarà anche il borgomastro Tomas Keller e tutti insieme prenderanno parte alla cerimonia in ricordo delle 170 vittime civili.

E proprio per l’occasione sia la direttrice Pini che il borgomastro Keller saranno chiamati ad assolvere un impegno altamente simbolico: l’inaugurazione, presso la locale scuola materna (rimasta lo scorso anno inattiva per non aver raggiunto il numero necessario di iscritti, ma riaprirà a settembre) una lapide con cui il plesso viene intitolato ai “Bambini di Valla“, la località dove nel 1944 i piccoli del paese vennero sterminati, senza pietà, assieme alle loro madri. Tutto avrà luogo nella tarda mattinata, mentre nel pomeriggio, alle ore 18, nella chiesa-santuario di San Terenzo Monti, Agnese Pini parteciperà alla presentazione in pubblico del libro che tratta della strage. Con lei ci sarà anche Marina Pratici, scrittrice e critica letteraria.