Quattro sezioni per il concorso di poesia religiosa ’San Pio X’

C’è tempo fino al 10 giugno per partecipare al concorso nazionale di poesia religiosa ’San Pio X’ in lingua italiana e dialetto organizzato dalla parrocchia San Pio X, a Massa, all’interno delle attività dell’associazione culturale Anspi. Sono già arrivate diverse adesioni al concorso, giunto alla 25ª edizione, che è curato da Sandro Scuto e vede come presidente il parroco don Maurizio Manganelli. Quattro le sezioni: categoria fanciulli (da 6 a 11 anni), giovanissimi (da 12 a 15 anni), giovani (da 16 a 18 anni) e adulti. Si partecipa con al massimo 3 poesie a tema religioso (edite o inedite) in lingua italiana o in dialetto (con traduzione in lingua italiana) in 2 copie (una anonima e l’altra comprensiva di dati anagrafici). La partecipazione è gratuita per tutte le categorie. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione. Inoltre sono previsti premi speciali e segnalazioni di merito. I premi consistono in doni di rappresentanza, medaglie, coppe e targhe. Il vincitore del primo premio della sezione adulti non potrà partecipare all’edizione successiva del concorso. Gli elaborati vanno inviati per posta a “Premio di Poesia San Pio X”, Chiesa parrocchiale, via Volta 8, 54100 Massa. Le poesie possono essere inviate anche per email a [email protected] Per maggiori informazioni, si può telefonare nelle ore serali ai numeri 329 8010032 o 0585 40648. La premiazione si terrà il 30 settembre alle 16 all’auditorium ’San Pio X’.