Quasi mezzo milione per gli affitti

Il consiglio comunale ha ratificato la variazione di bilancio necessaria per andare a integrare le risorse già stanziate per il contributo affitto. Un tema particolarmente sentito dalla comunità, soprattutto per le famiglie che hanno bisogno di sostegno quando si trovano in particolare difficoltà economica e non possono pagare un affitto.

Complessivamente sono a disposizione delle famiglie carraresi poco meno di 430mila euro, finanziati quasi completamente con fondi del Comune e integrati poi della Regione, a fronte di 685 domande pervenute agli uffici di cui 592 ammesse al contributo. Il contributo ha durata annuale, è erogato fino ad esaurimento delle risorse e rappresenta un supporto economico per i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza dell’affitto sull’indicatore della situazione economica.

"Si tratta di risorse importanti – sottolinea la vicesindaca e assessore alle Politiche abitative – che come amministrazione abbiamo voluto mettere a disposizione nonostante i tagli decisi dal governo centrale. Siamo riusciti in ogni caso, grazie anche a un piccolo sostegno della Regione, a mettere a disposizione una cifra importante che siamo certi avrà ricadute positive per molte famiglie".