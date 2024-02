Quaranta assunzioni per l’attività alla Torre Fiat

Venerdì prossimo, dalle 9 del mattino, si svolgerà una giornata di selezione all’ex Torre Fiat (ora Torre Marina) a Marina di Massa, finalizzata a individuare profili utili per essere impegnati nella prossima stagione estiva. Parliamo di educatori per ragazzi da 11 a 16 anni, ma anche di camerieri, cuochi, personale di cucina in genere e personale di pulizia. Circa 40 le assunzioni previste. Ma tramite la cooperativa Doc sarà possibile trovare impiego anche nelle altre strutture gestida Verve spa sul territorio nazionale. Basta collegarsi col sito www.cooperativadoc.it nella sezione ’Lavora con noi’ e compilare un form di registrazione per essere contattati dall’ufficio della società a Torino che darà un appuntamento per venerdì. Esiste anche una pagina Instagram, tojob, dove è possibile registrarsi. La selezione per l’educatore dura mezza giornata, con un momento di selezione collettivo e un colloquio individuale. Chi invece si candida per un ruolo nei servizi avrà un colloquio individuale.