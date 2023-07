Quando l’assaggio è... “DiVino“ Degustazioni e brindisi nel borgo

Oggi e domani a Bagnone l’appuntamento è con la degustazione di vini e prodotti tipici nell’ambito di “Bagnone DiVino“. Alla sua quarta edizione la rassegna enogastronomica, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Bagnone, riporta nelle suggestive piazze del paese una vetrina di vini e prodotti alimentari con masterclass che si alternano nei due giorni per attirare l’attenzione di intenditori e appassionati. Sono 50 le cantine vinicole presenti quest’anno per un totale di 150 etichette che potranno essere degustate con il supporto dei sommelier dell’associazione nazionale AIS o agli stand dei produttori. Si parte alle 18.30 di oggi in piazza Roma con la masterclass sui formaggi del territorio con degustazione a cura di Onaf, Massa Carrara – La Spezia, per passare alle 19 in piazza Casamenti alla “Scuola dell’Acciuga“ con presentazione dei prodotti e degustazione con abbinamento a cura di Michele Senno, mentre alle 21 masterclass in piazza Roma con la Maison Veuve-Clicquot a cura di Leonardo Taddei, ambasciatore Champagne in Italia. La giornata di domani sempre dalle 18.30 offrirà una masterclass sui vini naturali con degustazione a cura di Walter De Battè dell’azienda Prima Terra. Alla stessa ora la degustazione itinerante “Dante DiVino“ nel centro storico di Bagnone con vini e poesia di Stella Tramontana. Altra masterclass, alle 19.30 in Piazza Roma, dedicata a made in Italy: Parmigiano Reggiano Dop in abbinamento con vini a cura del professore emerito dell’Università di Parma Alberto Spinsi, membro dell’Accademia italiana della cucina e maestro assaggiatore Onaf e Somelier AIS. E poi Slow Food in piazza Santa Maria.

Inoltre, stand di prodotti locali della filiera corta, con torte di erbe, barbotta con cipolle di Treschietto, testaroli prodotti con varietà di grani antichi, formaggi della tradizione di Lunigiana accompagnati da miele DOP e confetture di cipolle e frutti. In abbinamento alla rassegna c’è anche l’iniziativa “Pedala e Gusta“ con le guide turistiche della cooperativa Sigeric pronte ad accompagnare gli interessati entro in percorsi a piedi oppure in e-bike sulla pista “Ciclabile dei Castelli“ alla scoperta dei borghi e delle bellezze naturali. L’evento è patrocinato da Lunigiana - Ambito Turistico, Regione Toscana, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, Comunità slow food Luniapua, MAb e associazioni di settore.

Michela Carlotti