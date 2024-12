Quando la solidarietà fa rima con moto

Moto e solidarietà fanno rima. E’ nata una bella collaborazione tra la Pubblica assistenza Avis Fivizzano e il VR46 Pertamina Enduro Racing Team, la squadra del pluricampione del mondo di moto Valentino Rossi. Un’idea nata dal fivizzanese, da anni fisioterapista del team, Christian Giometti e subito raccolta con entusiasmo dall’associazione di soccorso attiva sul nostro territorio da più di 40 anni. Recentemente la VR46 ha acquistato due Dae da mettere al servizio della zona box e della zona hospitality durante gli appuntamenti del Motomondiale, dimostrando una grande sensibilità riguardo al tema attualissimo della sicurezza e della cardioprotezione e, prima tra le scuderie della MotoGp, ha deciso di avviare un programma di formazione per il proprio personale, così da essere pronti a fornire i primi soccorsi in caso di necessità, quando ogni attimo può fare la differenza tra la vita e la morte.

Ecco quindi che nei giorni scorsi otto membri del Team VR46 hanno sostenuto con successo il corso Blsd nella sede della Pubblica assistenza a Fivizzano tenuto da Francesco Domenichelli, medico rianimatore e vice presidente della Pubblica assistenza, Alessandro Bellotti, formatore regionale Anpas Toscana e responsabile della formazione, e Irene Felici, formatrice dell’associazione. Gli stessi componenti della Pubblica assistenza sono stati a loro volta invitati a visitare la sede e le strutture del VR46 Pertamina Enduro Racing Team e della VR46 Riders Academy a Tavullia, accolti dal team director Alessio ‘Uccio’ Salucci e dal team manager Pablo Nieto, che si sono intrattenuti con i formatori, sottolineando ancora una volta l’importanza di avere un team all’interno del quale ci siano persone formate per dare, nel caso in cui serva, un soccorso tempestivo e di qualità.

L’intenzione per il prossimo futuro, da parte della Pubblica assistenza di Fivizzano e da parte del Team VR46, è di organizzarsi per istruire altre persone nel team, portando avanti questa partnership di fondamentale importanza per la sicurezza delle persone, sia durante le gare, sia nella vita di tutti i giorni, perché ogni persona in più, correttamente formata nell’uso del defibrillatore automatico, può essere importante anche per strada o al supermercato.

Monica Leoncini