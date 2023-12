Pulizia di argini fluviali e lotta ai roghi. La mappa degli interventi dell’Unione

Fra le innumerevoli attività svolte di recente dalle maestranze della Unione Comuni Montana Lunigiana, spicca in questo periodo anche il contenimento di un incendio nella zona di Torsana, realtà ormai pressochè disabitata in alta montagna, nel Comune di Comano.

"E’ avvenuto lontano dal paese, sotto i Groppi di Camporaghena – spiega il sindaco Antonio Maffei – ed era posizionato molto in alto. Avvistato nel pomeriggio è stato sorvegliato e circoscritto affinchè non si allargasse ulteriormente dagli operai forestali dell’Unione Montana. L’elicottero utilizzato per spegnere gli incendi, come in questo caso, purtroppo non poteva intervenire perché era sopraggiunto il buio della notte, poi fortunatamente il meteo è mutato portando la pioggia che di fatto ha neutralizzato il pericolo rappresentato dal vasto fronte di fuoco".

Gli operai forestali di recente sono stati soprattutto impiegati nella pulizia degli argini fluviali mediante il taglio di piante lungo fiumi e torrenti e nel pulire canali di scolo. La loro opera si è svolta pertanto a Gragnola, sul torrente Aulella con taglio piante, in località Verdeno sul fiume Magra in Comune di Pontremoli, a Teglia di Mulazzo, a Ragnaia sul Taverone, a Pallerone sull’Aulella, a Vedriano sul fosso di Saletta, Casola Lunigiana e a Bardine di Fivizzano, località Molino di Bardine dove i torrenti Bardinello e Pesciola si congiungono creando sempre tante criticità ambientali con le acque che esondano. Vi sono stati inoltre lavori di sfalcio mecanizzato eseguiti sul fosso del castello a Bigliolo, a Pallerone lungo l’Aulella, a Sant’Andrea di Montedivalli nel Comune di Podenzana.

Roberto Oligeri