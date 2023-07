"Psichiatria, pazienti abbandonati in barelle e pericolo per i sanitari"

Massa, 31 luglio 2023 – Allarme sicurezza nel reparto di psichiatria del Noa. A lanciarlo è la segreteria della Fp Cgil che individua due problemi nella gestione del reparto. "A seguito alle richieste inviate, abbiamo avuto incontri alcuni mesi fa con la direzione aziendale, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori nel servizio ed era stata concordata una modifica interna al servizio – evidenzia la Cgil –, l’apertura di una porta, che avrebbe garantito maggior sicurezza per i professionisti. Il sopralluogo c’è stato ma i lavori, pur essendo passati mesi, non sono ancora iniziati".

Questo sul fronte della fuga in caso di emergenza, ma c’è un altro aspetto di rischio che si è verificato nelle ultime settimane in psichiatria: l’aggiunta di un paziente in più rispetto a quelli che può ospitare il reparto, lasciato in barella in sala mensa: "Il servizio possiede 12 posti letto. Alcuni lavoratori ci hanno segnalato, che anche di recente, un paziente che necessitava il ricovero, in mancanza di posti letto, essendo tutti occupati, ha dovuto passare la notte in barella, nella sala mensa. Purtroppo riscontriamo ritardi e anche inadempienze da parte dell’azienda – incalza la Cgil -. Queste modalità che la direzione sta mettendo in atto, pongono a rischio l’incolumità dei cittadini e dei lavoratori. Una situazione al limite dell’inverosimile, con mancanza della minima sicurezza ed anche del rispetto della normativa sulle dotazioni di personale. Crediamo che siano necessarie procedure, disposizioni immediate, che garantiscano risposte adeguate, in caso di saturazioni di posti letto, non lasciando cittadini in barella tutta la notte o magari anche di giorno. Inoltre è necessario che si debba porre attenzione al servizio nel suo complesso, dalle attività riabilitative ai centri diurni, alla carenza di personale medico, infermieristico, assistenti sociali, psicologi, Oss, educatori".

La segreteria Fp Cgil ricorda che già da tempo ha sollecitato l’azienda "a rafforzare il programma di prevenzione della violenza con misure strutturali, tecnologiche e organizzative. Attraverso anche un maggior dialogo con le Prefetture, con le forze dell’ordine e a stabilire un coordinamento più strutturato. Risulta inoltre importante anche dal punto di vista preventivo il ruolo della vigilanza privata, già presente nelle strutture territoriali e ospedaliere".