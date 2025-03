Prospettive di sviluppo, ne parlano Giani, Orlando e gli imprenditori

Si terrà mercoledi, alle 17,30, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, un interessante convegno sulle politiche di rilancio e sviluppo del territorio di Massa Carrara organizzato dalla Cgil provinciale. L’iniziativa vedrà la presenza di qualificati ospiti: il presidente della Regione Eugenio Giani (nella foto), il deputato Andrea Orlando, ex ministro del lavoro, Cristina Martelli, direttrice dell’Istituto studi e ricerche della Camera di Commercio, i rappresentati di Confindustria, Confartigianato e Cna locali, Matteo Venturi, Sergio Chericoni e Carlo Alberto Tongiani, oltre al segretario generale della Cgil Nicola Del Vecchio. "Questo dialogo, che sarà coordinato da Nazione e Tirreno – dice Del Vecchio – è l’occasione per confrontarsi su quelle che sono le prospettive di sviluppo del nostro territorio. In queste settimane è riemersa con forza una contrapposizione tra economia manifatturiera e turistica che non intendiamo alimentare poiché siamo tra coloro che pensano che le due cose non siano e non debbano essere messe in contrasto. Sarà un’occasione per analizzare il contesto attuale e soprattutto delineare una prospettiva futura con il confronto e la partecipazione".