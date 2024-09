Pronto il contributo affitto

Pubblicato il bando per il contributo affitto. Per la domanda il termine ultimo è fissato al 31 ottobre. Possono partecipare al bando, consultabile sul sito del Comune, tutti i residenti nel Comune in possesso di un contratto di affitto regolarmente registrato relativo all’alloggio di residenza. Il contributo non copre per intero l’importo del canone, ma ho lo scopo di abbatterne una parte fornendo un supporto ai nuclei familiari con redditi bassi ed elevate soglie di incidenza del canone di affitto. Tutta la documentazione, assieme a un vademecum con le istruzioni per la compilazione, si può scaricare sul sito del Comune. Per aiuto nella compilazione i cittadini possono rivolgersi agli uffici del settore Sociale la mattina dalle 9 alle 13 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.

"Siamo soddisfatti di rimettere a disposizione queste risorse – dice la vicesindaca e assessore al Sociale Roberta Crudeli - perché rappresentano un aiuto concreto che va incontro alle famiglie. Siamo convinti dell’importanza di queste misure, che vanno a incidere in maniera tangibile nella quotidianità delle famiglie in difficoltà e dche si trovano in ristrettezze economiche.

Anche quest’anno – conclude Roberta Crudeli – ci siamo impegnati per finanziare questo contributo con risorse quasi completamente nostre".