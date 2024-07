Pronti per la Giornata filatelica e numismatica

Luci accese nella galleria ”Mazzi Fine Art” che ha inaugurato da poco in Via Ricci Armani 9 nel centro storico di Pontremoli. Esposte le opere di un artista imprenditore con importanti successi professionali. La cerimonia del taglio del nastro dell’atelier, dopo una presentazione a Palazzo Dosi Magnavacca di fronte ad una folta platea di pubblico. Erano presenti con l’artista Francesco Mazzi e la partner Maki Saegusa, i sindaci di Pontremoli e di Bagnone Jacopo Ferri e Giovanni Guastalli, la vice Clara Cavellini, che hanno evidenziato il percorso professionale e artistico di Mazzi che ha lanciato la società d’arte Mazzi Fine Art a Tokyo, brevettando il modello di utilità “3D Frame Push-Up” per visualizzare le tele. Questa tecnica di inquadratura unica conferisce allo spettatore un grande senso di tridimensionalità e coinvolgimento nel suo lavoro, ed è valutata come "arte totale" che si fonde con lo spazio. Nell’incontro si è parlato dell’innovativo processo di produzione artistica di Mazzi,che prevede l’utilizzo di materiali rari come oro zecchino e argento, con colori ad olio su bassorilievi realizzati con polvere di marmo di Carrara. La bellezza di queste opere ha portato l’artista in importanti esposizioni in tutto il mondo, in grandi città come Milano, Bologna, Firenze, Tokyo e Osaka.