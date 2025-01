Promuovere il turismo. La ricetta di Benfatto per il rilancio del settore

Aumentare i flussi turistici in bassa stagione, migliorare la qualità dell’accoglienza e puntare sul turismo lento e all’aria aperta. Sono solo alcuni degli spunti di promozione territoriale lanciati dall’assessore al Turismo, Lara Benfatto, nel corso della commissione Comunale presieduta da Gianmaria Nardi per fare il punto sull’offerta turistica cittadina e sulle strategie future. "Promuovere Carrara significa anzitutto promuovere tutto il suo territorio, per questo sono importantissime le sinergie che abbiamo messo in campo in questi anni con i Comuni a noi vicini – ha detto Benfatto –. Tutte le strategie di promozione turistica sono sviluppate e portate avanti all’interno dell’ambito ‘Riviera Apuana’, che riunisce 67 Comuni delle province di Massa-Carrara, Lucca e La Spezia. Vogliamo aumentare i flussi turistici nel periodo primaverile e autunnale, ma anche migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’offerta turistica, rafforzare e consolidare i flussi relativi al mercato nazionale e internazionale, intervenire sulla gestione degli strumenti di informazione turistica dell’Ambito –prosegue Benfatto –. Molto importante sarà anche valorizzare e promuovere tanto sul mercato interno quanto su quello estero alcune particolari aree come quelle legate al turismo all’aria aperta e ai cammini, fino al turismo lento che predilige arte, cultura ed enogastronomia". "Proprio per questo abbiamo realizzato una mappatura di tutti i percorsi outdoor per turismo ciclopedonale – conclude l’assessore Benfatto –. Dobbiamo poi coltivare, sviluppare e consolidare quanto il nostro territorio già offre, penso per esempio alle crociere, che negli ultimi due anni hanno portato sul nostro territorio oltre 41mila persone, ma anche il turismo per le cave mettendo a sistema e dando garanzie di sviluppo al settore, stabilendo regole chiare e certe e fornendo servizi. Nei prossimi mesi, tra l’altro, lanceremo un nuovo sito dedicato ai pullman che vogliono accedere ai bacini estrattivi e stiamo valutando possibilità e tempi per la reintroduzione del ticket".