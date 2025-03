Promozione turistica. Bando per avere fondi

Entro il prossimo 17 marzo è possibile presentare le domande di partecipazione al bando pubblicato dal Comune per la concessione di contributi economici ordinari finalizzati a realizzare progetti culturali e di promozione turistica per l’anno in corso. I contributi economici devono riguardare la realizzazione di attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, di eventi e di attività di promozione e sostegno del turismo, da svolgersi entro il 31 dicembre. Per informazioni è possibile telefonare da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 allo 0585 641289, o scrivere una mail a [email protected]