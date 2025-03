Promozione Pontremolese ferma il Casalguidi. Verona regala tre punti al San Marco Avenza

PONTREMOLESE 2 CASALGUIDI 1

PONTREMOLESE: Cacchioli 8, Franzoni 7, Vannucci 7/5, Scaldarella 8, Filippi 7/5, Miceli 7/5, Aliboni 7, Grasselli 7, Mancini 7 (59’ Tebogo 7), Gazzoli 7, Mengali 7. All.: Verdi.

CASALGUIDI: Discianni, Taddei, Bonfanti (87’Menichetti), Fusco, Cappellini, Massaro, Ceccarelli, Cortonesi, Mallardo, Paccagnini, Bezzini (61’ Sellaroli). All.: Benesperi

ARBITRO: Marco Incontrera di Livorno.

Marcatori: 19’ Alessandro Bonfanti, 63’ Miceli 79’ Aliboni.

Angoli: 5-3, ammoniti: Vannucci, Filippi, Fusco, Cortonesi, Grasselli. Angoli: 6-3. Rec. pt. 5’.

PONTREMOLI – La Pontremolese ha vinto una partita che si è rivelata difficile, per gli episodi che l’hanno contrassegnata e per il valore dell’avversario. Non è stato sufficiente giocare bene al Casalguidi per evitare la sconfitta contro la squadra più in forma del momento. L’undici pistoiese nonostante il forte vento si è espresso con padronanza tecnica, buoni schemi, e all’improvviso al diciannovesimo con un gran gol di Alessandro Bonfanti hanno costretto i padroni di casa al lungo inseguimento. La Pontremolese subisce le folate offensive degli ospiti ma Cacchioli fa buona guardia.

Nella ripresa l’Azzurra accelera e su un alleggerimento di Aliboni rischia il due a zero ma è bravo capitan Filippi nel rimediare una situazione molto difficile. Su ribaltamento di fronte i lunigianesi sempre in partita rimettono con Miceli il risultato in parità. La pressione dell’Azzurra è dirompente e su un calcio d’angolo di Grasselli Aliboni ben appostato sull’ultimo palo insacca di testa. Il Lunezia nonostante il freddo glaciale esplode.

Ebal.