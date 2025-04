Progetto scolastico a Carrara: riqualificazione urbana per una città più viva

Spesso ci capita di pensare che a Carrara non ci siano molti luoghi di incontro o possibilità di svago. Per questo motivo tanti abitanti della nostra città nel tempo libero si spostano verso Marina di Carrara o altri luoghi vicini. A noi piacerebbe vedere la nostra città più viva e popolata, soprattutto da ragazzi della nostra età. Così, quando le nostre insegnanti ci hanno proposto un concorso indetto dall’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), rivolto alle scuole primarie e secondarie, e consistente nell’individuare un’area urbana dismessa da riqualificare, abbiamo accettato con entusiasmo di aderire a questa iniziativa e ci siamo messi subito al lavoro.

Prima di tutto abbiamo incontrato alcuni esponenti dell’Associazione che ci hanno spiegato il progetto in modo più dettagliato le regole da seguire: trovare un’area situata all’interno della propria regione di appartenenza, che abbia bisogno di essere riqualificata e progettare costruzioni accessibili a tutti, destinate alla realizzazione di eventi culturali con particolare attenzione all’ecosostenibilità nella scelta dei materiali e nelle soluzioni tecnologiche. Come area abbiamo individuato una zona di San Martino che comprende un edificio abbandonato, un piccolo parco e una porzione di parcheggio già esistenti. Si tratta di una zona poco frequentata facile da raggiungere anche a piedi. Ma cosa realizzarci? All’inizio abbiamo riflettuto tra di noi e condiviso le idee, in un secondo momento abbiamo esteso l’indagine anche ai compagni delle altre classi attraverso un sondaggio. Abbiamo chiesto i loro interessi, dove vanno per divertirsi, che cosa pensano manchi a Carrara e cosa vorrebbero aggiungere alla nostra città per renderla più viva. Dopo aver confrontato le risposte abbiamo individuato le necessità e i desideri e ci siamo messi all’opera per realizzarli.

Così il nostro progetto definitivo prevede un teatro all’aperto grande e circolare, un’area cinema con sedute rimovibili che all’occorrenza può essere utilizzata come pista da ballo, uno skate-park le cui pedane possono essere usate come sedute oppure come palco per esibizioni varie; e ancora, all’ingresso principale, uno spazio da dedicare ai bambini più piccoli, una zona ristoro con bar e servizi e un bel percorso lungo l’argine del fiume per passeggiate rilassanti a contatto con la natura. Ci siamo divertiti a progettare tutto questo, abbiamo imparato tante cose e speriamo che un giorno il nostro progetto possa diventare realtà.