Progettare spazi sacri. Ricerca dell’emozione

Il master in architettura spirituale della Fum sarà cucito su misura sui venti giovani progettisti da tutto il mondo. In programma 82 ore di didattica frontale e 32 di laboratorio per approfondire il tema e sviluppare questioni compositive e tecniche essenziali al consolidamento delle i competenze necessarie alla progettazione di spazi non solo sacri, ma anche espositivi, culturali e luxury, nei quali però la componente immateriale, percettiva ed emozionale risulti amplificata al massimo. La sezione didattica di cui sarà protagonista Fum è dedicata alla ‘Fisicità della trascendenza’ e prevede un focus sul marmo e i materiali di elezione per la costruzione di spazi sacri. Gli studenti si concentreranno su una analisi dei lapidei, in particolare marmi e porfidi, utilizzati nello spazio sacro, approfondendone l’aspetto simbolico, ma anche le proprietà tecniche in un viaggio di conoscenza che includerà anche le culture orientali e quelle africane.

Alla didattica frontale si affiancherà un laboratorio progettuale realizzato da Fum e guidato da Giuseppe Zampieri di David Chipperfield architects Milano, che impegnerà i corsisti nella formulazione di un progetto legato al territorio e che sia sintesi di quanto appreso.

La Franchi Umberto Marmi crede molto in questo processo formativo delle nuove generazioni, e per farlo ha sostenuto interamente l’ingente costo del master. Non solo, Fum si è impegnata a finanziare con tre borse di studio la frequenza degli studenti più meritevoli fra gli iscritti, permettendo loro di vivere questa esperienza formativa di altissimo livello e grande spessore umano. Per tutti loro anche un soggiorno a Carrara per vedere con i propri occhi le cave di marmo e la lavorazione di questa pietra naturale. Senza contare il valore aggiunto di YAcademy, vincitrice di quindici premi Pritzker, i Nobel dell’architettura. Il master è stato presentato all’interno di Interninow, l’unità dell’azienda progettata e coordinata da Natascia Bascherini preposta alle attività di formazione e di divulgazione dei valori del marmo. La presentazione del master è stata seguita online da studenti di tutto il mondo ed è stata fatta da Zampieri di David Chipperfield architects Milano. Il progettista ha parlato del ruolo degli architetti nei confronti dell’architettura spirituale illustrando il progetto di riqualificazione della cava di Arcari a Vicenza. Un sito ormai in disuso che è stato oggetto di una trasformazione da parte dello studio Chipperfield, diventando una vera e propria cattedrale ipogea piena di solennità. Lo studio di progettazione è riuscito a dare nuova vita a questo luogo già caratterizzato naturalmente intervenendo semplicemente utilizzando il principio di aggiunta e sottrazione.

A. P.