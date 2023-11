Addio al professor Zanella, pioniere degli studi sul clima

Pontremoli (Massa Carrara), 5 novembre 2023 – Commozione e cordoglio per la morte del professor Guglielmo Zanella, già docente di geografia alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Parma. Aveva 90 anni ed era nato a Pontremoli, città ai cui è stato sempre molto legato e un posto speciale in cui tornare a trovare amici e parenti.

Dopo la laurea in Scienze geologiche e la docenza universitaria fu pioniere nel settore e si occupò tra primi in Italia del cambiamento climatico e dell’effetto serra, studiando le principali cause che turbano l’equilibrio dei gas serra in atmosfera, vale a dire le azioni degli esseri umani. Le attività antropiche sono infatti dirette responsabili dell’aumento eccessivo dei gas in atmosfera e i relativi effetti negativi sul nostro clima. Importanti le sue ricerche assieme a un gruppo di studiosi europei sui mutamenti climatici delle montagne alpine e appenniniche.

Diventato direttore del laboratorio di Climatologia al campus, aveva guidato ricerche sul clima urbano parmense, curando anche studi sulle stratificazioni geologiche dell’Alta Val Parma. In particolare a Mossale di Corniglio dove aveva trovato anche casa, ristrutturando un vecchio edificio. Per molto tempo il professor Zanella ha collaborato con il Servizio meteorologico della Regione Emilia Romagna e con la Provincia di Parma per l’agrometeorologia.

Ha affrontato in diverse occasioni le problematiche ambientali e la tutela del paesaggio con studi monografici all’Università. Nella sua carriera accademica aveva ricevuto anche un riconoscimento per i suoi studi dal Comune di Sala Baganza per gli oltre 25 anni di studi sul clima del Parco dei Boschi di Carrega che vennero pubblicati a sua firma. Il professor Zanella era anche socio del “Consolato pontremolese di Parma“, un appassionato sodalizio di pontremolesi della diaspora che organizzano eventi e iniziative nel segno delle comuni radici.

Lo ricorda con affetto il professor Giuseppe Benelli di Pontremoli: "Il professore Zanella ha sempre avuto una particolare attenzione per i cambiamenti climatici – afferma – studiando in tempi pionieristici l’effetto serra, direttamente collegato al surriscaldamento globale e alla crisi climatica che stiamo vivendo. E’ stato anche un pontremolese legato davvero sentimentalmente alla nostra città". I funerali si svolgeranno domani al cimitero monumentale di Pontremoli.