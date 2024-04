Professioni digitali in vetrina. Festival per influencer e startup. Obiettivo creare nuovo lavoro

Arriva in Lunigiana il primo Festival dedicato alle professioni digitali che aspira a diventare un hub in cui si incontrano e si confrontano il mondo della ricerca, aziende digitali, influencer, startup. Si svolgerà a Pontremoli venerdì 17 maggio al Country Club. Si chiama ’Festival futuro (da) remoto’ ed è aperto in particolare ai giovani lunigianesi desiderosi di esplorare le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale e del lavoro agile. Lo smart working migliora il benessere delle persone, aumenta la produttività e ottimizza tempi, spazi e costi. Ma ci sono posti speciali per trasformare la fluidità smart in un sogno. Uno di questi è appunto Pontremoli anche grazie all’associazione Start-working Pontremoli, che dal 2020 lavora per attrarre in Lunigiana lavoratori da remoto provenienti da tutto il mondo.

Il festival offrirà la possibilità di connettersi con professionisti del settore digitale e costruire una rete di contatti. Grazie alla partnership con start2impact University, saranno erogate 4 borse di studio da 1.500 euro ognuna per frequentare Master in digital marketing, full stack development, UX/UI Design, Data Science… e altri ancora. I partecipanti al festival potranno prendere parte a presentazioni, workshop, giochi interattivi e sessioni individuali per scoprire le professioni digitali più richieste dal mercato del lavoro.

In calendario ci sono presentazioni, giochi e sessioni interattive con ospiti d’eccezione come Fabio Tognetti (emotional trainer), Henry Sichel (founder e general manager dell’agenzia Caffeina), Elena Pozzetti di ScuolaZoo, Luca Ceresoli della startup BuddyJob, Elisa Piscitelli (ceo e co-founder della startup di orientamento Futurly), Alessandro Erta ed Eleonora Nardini di Cisco, Daniela Cremona e molti altri ancora.

Il progetto, denominato ’Nuove opportunità per i giovani della Lunigiana’ è realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2023. L’evento è aperto a tutti, ma una quota parte dei posti in presenza (che sono limitati) è riservata ai ragazzi e alle ragazze under 30.Per tutte le informazioni dettagliate sull’evento, per registrarsi e per candidarsi per le borse di studio occorre visitare il sito https://www.futurodaremoto.com/.

