Prof trasferito viene reintegrato

Un professore di lettere pontremolese, docente nella scuola media statale di Fornovo, alla sezione distaccata di Solignano era stato trasferito in altra sede ma si è rivolto al giudice del Tribunale di Parma ritenendo illegittimo il provvedimento del Ministero dell’Istruzione. Il verdetto del Tribunale gli ha dato ragione e ha previsto il reintegro dell’insegnante nella cattedra di lettere a 18 ore settimanali nella sede dove era stato nominato inizialmente e il pagamento in favore del docente delle spese di giudizio. Il professore era stato incaricato per l’anno scolastico 202223 di seguire, all’interno del plesso, gruppi di alfabetizzazione di alunni non italofoni o, in alternativa, all’insegnamento della geografia e degli approfondimenti in 9 classi nel plesso di Fornovo. Ora tornerà invece alla sua cattedra.