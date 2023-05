Procedure Asl per il rilascio dei certificati

Domenica 28 e lunedì 29 il ballottaggio per eleggere il sindaco. Fino al 26 maggio gli elettori fisicamente impediti potranno prendere appuntamento per il rilascio certificati contattando U.O. Medicina Legale di Massa: Palazzina ex Ascoli, viale Risorgimento 18 (tel. 0585493059 e 0585493054, e.mail [email protected]; [email protected]; [email protected] Il rilascio certificati sarà garantito dal dottor Maurizio Ratti (0585493060-59-58) sabato 27 dalle 9 alle 11, domenica 28 dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, lunedì 29 dalle 9 alle 12. La valutazione delle condizioni visive sarà assicurata dal medico in servizio nella U.O. Oculistica all’ospedale Apuane in Viale Mattei sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 dalle 10.30 alle 12.