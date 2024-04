Problematiche legate alla costa apuana. Attenzione del gruppo regionale della Lega

La segreteria provinciale della Lega esprime soddisfazione per "lo scrupoloso lavoro di approfondimento svolto dal gruppo consiliare regionale, che vede nello staff tecnico anche il consigliere comunale di Massa ed ex assessore Paolo Balloni, in merito alle problematiche che affliggono ad ampio raggio la costa nord della Toscana ed in particolare la nostra provincia". Il gruppo critica la giunta regionale: "Si è dimostrata, da tempo, inefficace anche su questo problema. Da tempo abbiamo protocollato un atto che impegna la Regione alla formazione di un tavolo interistituzionale permanente, con il coinvolgimento di Comuni, Province, Regione e Ministeri ma anche Autorità portuali, Cnr e Università, che vada ad affrontare e risolvere, una volta per tutte, questa criticità".