"Primavera nelle Foglie a Fivizzano: Circo e Teatro Contemporaneo in Scena fino al 5 Maggio"

FIVIZZANO

Una fucina artistica che si dedica al circo contemporaneo e al teatro fisico, portando in scena spettacoli che uniscono la destrezza del circo alla poesia del teatro. Tutto questo racconta la rassegna “Primavera nelle Foglie“: 11 giorni e 3 weekend di circo e teatro da oggi fino al 5 maggio. Viaggio tra spettacoli e laboratori, spaziando dal circo contemporaneo al teatro di strada. Tutto questo a Fivizzano, borgo medievale immerso nel verde della Lunigiana. E’ un progetto di Teatro nelle Foglie, con il sostegno del Comune di Fivizzano e di MIC-Ministero della Cultura e Regione Toscana, che porta in Lunigiana spettacoli di alto livello. Teatro nelle Foglie è una cooperativa di artisti di respiro internazionale, con sede a Fivizzano.

L’iniziativa “Primavera nelle Foglie” nasce dal desiderio degli artisti Marta, Elena e Nicolas – nati rispettivamente a Genova, Pordenone e Buenos Aires ma che hanno scelto la Lunigiana come dimora – di portare a casa per un breve periodo gli spettacoli coi quali durante l’anno girano l’Italia e l’Europa.

La rassegna inizia oggi alle 14.30 con i giochi in legno, prosegue con lo spettacolo Visioni d’Incanto di Federico Pieri da Viareggio e continua alle 17 con l’acclamato spettacolo Kairòs, ad alta componente acrobatica e visuale, che conduce in una dimensione onirica fatta di cordami, acrobazie e scenografie sorprendenti. Al centro della scena un elegante teatro-tenda in stile retrò, vicino all’area camper, ospita in queste settimane prove della compagnia e attività per le scuole del territorio. Muovendosi tra clessidre, vele e rottami, i personaggi e gli spettatori entrano in un tempo-spazio in cui la fantasia può esprimersi liberamente e viaggiare come un veliero su un mare lontano. Il programma si ripete domani con l’aggiunta del laboratorio di circo per genitori e figli, un’occasione unica per i genitori per giocare con i propri figli in un modo diverso dal solito, imparando e divertendosi insieme. Dal 28 aprile a fine festival una struttura alta 10 metri spiccherà nell’anfiteatro all’aperto di piazza De Gasperi per ospitare Castelli d’Aria, spettacolo di trapezio volante di Luna Papia da Bologna.

E ogni giorno, davanti al tendone, c’è il foodtruck di Roba da Matti, cibo da strada da Spezia, e lo stand di birre del Caffè dell’Angolo di Fivizzano. Gli spettacoli proseguono fino al 5 maggio con una programmazione ricca e varia e continuano tutte le domeniche di maggio. Per scoprire il programma completo www.teatronellefoglie.com. Spettacoli con ingresso a pagamento, prezzi dai 5 ai 15 euro. Prevendita scontata su https://oooh.events/organizzatore/teatro-nelle-foglie/