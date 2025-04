Prigioniera dei piccioni. Un nuovo appello

Sempre più disperata la condizione dell’anziana prigioniera dei piccioni in piazza Matteotti. Dopo l’appello di alcuni residenti dello stabile esasperati dagli escrementi di piccione presenti ovunque, a adesso ci si rivolge all’amministratore di condominio. Virginia Foci, nipote della 88enne che nei giorni scorsi aveva chiesto l’ìntervento di Comune e Asl adesso si rivolge all’amministratore di condominio, a cui si chiede di intervenire. "Chiedo formalmente un riscontro in merito alla grave situazione igienico-sanitaria che da tempo interessa lo stabile - spiega la donna - causata dalla presenza massiccia e incontrollata di piccioni, con conseguenze evidenti su salute, vivibilità e condizioni igieniche delle abitazioni. Lei è a conoscenza di questa situazione da molti mesi, ma non ha mai attivato interventi concreti né dato comunicazione ufficiale in merito. Aggiungo che mia nonna le ha inviato una raccomandata a cui non ha mai ricevuto risposta, e viene spontaneo domandarsi se ciò dipenda proprio dal fatto che si tratta di una persona anziana. Inoltre, a seguito della recente segnalazione pubblica della vicenda - prosegue - sia il Comune che la Asl hanno fornito un riscontro attraverso la stampa. Lei è ad oggi l’unico, tra i soggetti coinvolti, a non aver mai preso posizione né pubblicamente né privatamente. Le chiedo pertanto di comunicare quali azioni intende intraprendere, in qualità di amministratore del condominio, per affrontare – conclude Foci – questa problematica che coinvolge direttamente la salute e la dignità degli abitanti dello stabile".