Prevenzione per l’udito Visite gratis in farmacia

Domani alla Farmacia Comunale 3 , al Centro Maremonti, si svolgerà una mattinata di visite gratuite sulla salute dell’udito, dedicata alla prevenzione delle patologie e dei disturbi uditivi e a chiunque stia sperimentando un calo della funzionalità: difficoltà a comprendere le parole o a seguire una conversazione, discomfort uditivo in ambienti rumorosi, necessità di alzare il volume della tv oltre la norma, possibili di ipoacusia che, se non intercettata per tempo e trattata in modo adeguato può evolvere in sordità. La visita in farmacia consiste quindi in un’analisi volta a quantificare lo stato di salute del canale uditivo attraverso una video otoscopia e la capacità uditiva con un test audiometrico in cuffia. Una volta inquadrata la situazione, gli esperti in farmacia consiglieranno il percorso più adatto al mantenimento o al recupero della salute dell’udito. L’esame sarà eseguibile dalle 9,30 alle 12,30: per prenotare basta telefonare allo 0585 253947 o recarsi in farmacia.