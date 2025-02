Prevenzione luoghi di lavoro. Necessari quattro esperti

Selezione all’Azienda socio-sanitaria Ligure 5 - La Spezia, per la copertura di 4 posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro a tempo indeterminato. Per candidarsi al bando bisogna essere in possesso di laurea specifica in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o titoli equipollenti in termini di legge oltre all’iscrizione all’Albo Professionale di competenza. La selezione prevede il superamento di una prova scritta, una pratica e una orale durante la quale viene verificata anche la conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 all’ufficio selezione del personale dell’azienda in via B. Fazio, 30 a La Spezia, telefono 0187/533543. Le domande per partecipare alla selezione vanno presentate entro il 20 febbraio attraverso il portale web dell’Asl 5 Liguria all’indirizzo https://asl5liguria.iscrizioneconcorsi.it