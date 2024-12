Prevenire e curare il problema dell’obesità. L’obiettivo della rete assistenziale

Prevenire e curare l’obesità è l’obiettivo della rete multidisciplinare e interaziendale attivata da Asl Toscana nord ovest per la gestione dei pazienti che si rivolgono agli ambulatori specialistici territoriali, come la Casa della Salute di Massa, grazie anche a un accordo con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana per l’invio dei pazienti più gravi che necessitano di approfondimenti endocrinologici e di chirurgia bariatrica. Una rete assistenziale articolata su tre livelli dedicata a prevenzione e cura ma anche informazione e comunicazione per diffondere la percezione del rischio e l’adozione di comportamenti corretti. "Un approccio globale multidisciplinare - sottolinea il responsabile Graziano Di Cianni - con interventi coordinati a differenti livelli, per assicurarne la completa presa in carico dall’avvio al nutrizionista, alla chirurgia bariatrica e ai follow up successivi".