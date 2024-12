Presidio dei medici al Noa: “No al taglio dell’anestesista notturno in Ostetricia”

Massa, 23 dicembre 2024 – Presidio dei camici bianchi davanti all’Ospedale Apuane contro il taglio della guardia attiva anestesiologica ‘dedicata’ al reparto di Ostetricia. In tanti hanno partecipato questa mattina all’assemblea sit in indetta dalle forze sindacali tra cui funzione pubblica Cgil Massa Carrara, Anao e Aaroi Enac, che per l’occasione hanno proclamato sciopero per l’intera giornata del 10 gennaio 2025 dei dirigenti medici anestesisti rianimatori dell’Ospedale delle Apuane.

Presidio medici all'Ospedale Apuane di Massa

“La proclamazione – spiegano – avviene a seguito dello stato di agitazione indetto lo scorso 4 dicembre, al quale è seguito l’ incontro del 13 dicembre per la procedura di raffreddamento in Prefettura a Pisa, che ha avuto esito negativo. Lo sciopero si è reso necessario a seguito della volontà aziendale di procedere nella soppressione della guardia attiva anestesiologica, che era presente al punto nascita del Noa, a cui è seguita operativamente la nuova organizzazione aziendale a partire dallo scorso 16 dicembre e tuttora in atto”.