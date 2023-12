Presente Nardini. Visita speciale nelle scuole

Conoscere le scuole del territorio. Ieri mattina l’assessore regionale all’Istruzione Alessandra Nardini (nella foto) ha colto l’occasione dell’inaugurazione della piscina di Quercia per visitare alcune scuole di Aulla. Prima tappa ad Albiano Magra, dove per la prima volta esiste una scuola secondaria di primo grado. Nicholas, Samuele, Edoardo, Lorenzo, Nicolas, Samuel, Matteo, sono i ‘Fantastici sette’, come si sono definiti, i primi alunni che hanno hanno iniziato le lezioni, ospiti nel plesso della scuola primaria. Da pochi giorni sono invece nella nuova scuola, che si trova nell’edificio dell’ex asilo. Il tutto grazie al via libera della Regione, all’impegno dell’amministrazione comunale, alla sinergia con la curia e la parrocchia che hanno messo a disposizione spazi adeguati per accogliere la prima e da settembre le classi successive. Gli studenti, tutti maschi, erano davvero emozionati e felici, hanno indossato le magliette personalizzate dalla scritta ‘I Fantastici sette’ e hanno accolto, oltre all’assessore, anche gli amici più piccoli che li potrebbero raggiungere a settembre. Per ora il numero degli studenti in prima non è altissimo, ma già dal prossimo anno dovrebbe salire, visto che ci sono ben due sezioni di quarta e quinta elementare. Tappa anche alla vicina scuola primaria, dove l’assessore ha potuto vedere la mensa, le classi, ha incontrato le maestre e salutato i bimbi più piccoli, alle prese con la recita natalizia. La Nardini, accompagnata dal sindaco, dal vicesindaco Roberto Cipriani, dall’assessore ai lavori pubblici Alessandro Giovannoni e dalla delegata all’istruzione Silvia Amorfini, ha poi visitato il plesso di Serricciolo: la scuola è stata interessata da lavori di riqualificazione e a gennaio dovrebbero cominciare i lavori per la vicina palestra. Non solo, dovrà essere approvata anche la richiesta per il tempo prolungato, per il prossimo anno scolastico.