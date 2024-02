"Presentazione del romanzo storico '1697-L'anno della peste' di Roberto Palumbo al Montanelli Caffè: un viaggio nel passato che riflette la realtà attuale" Domani alle 17.30 al ’Montanelli Caffè’ del viale Roma si presenta il romanzo storico di Roberto Palumbo ’1697-L’anno della peste’. L’autore sarà presentato da Laura Lucchini e interverranno Carolina Violi come opinionista e Vincenzo Genovese, referente dei progetti nazionali ufficio territoriale di Lucca e Massa Carrara. Presenti anche Giovanna Santi, presidente della commissione affari istituzionali del Comune, e l’artista Fabio Cristiani, esperto di storia. Roberto Palumbo, storico di La Spezia, nelle pagine del suo romanzo riesce a far emergere particolari della vita dell’epoca che per alcune cose non si discostano molto da quella attuale. Il passato che ritorna e le reazioni umane che sono più o meno le stesse, anche se il tempo trascorso dal periodo della peste è considerevole. Uno spaccato del nostro territorio, luoghi, borghi, città e classi sociali, descritto con abilità e poesia.