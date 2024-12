Presentazione del Piano attuativo dell'arenile e dei viali a mare: incontro pubblico a Massa

Un piano che la città attende da decenni, che sta vedendo lentamente il suo traguardo. Martedì dalle 18 in sala consiliare 10 Aprile, ci sarà l’incontro pubblico di presentazione dell’atto di governo del territorio denominato Piano attuativo dell’arenile e dei viali a mare (Paav in sigla). L’incontro, aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, verrà registrato e trasmesso in diretta streaming tramite la stessa piattaforma web utilizzata per la diffusione dei Consigli comunali, potrà essere seguito e rivisto in qualsiasi momento attraverso qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet.

L’incontro inquadrerà il Piano adottato in consiglio comunale il 4 novembre scorso: a descriverne i principali contenuti e a spiegare i passaggi procedimentali e gli spazi partecipativi ancora previsti dalla legge regionale per la presentazione delle osservazioni e la sua definitiva approvazione, sarà aperto dai saluti del sindaco Francesco Persiani e dell’assessore alla Pianificazione del Territorio Alice Rossetti.

Presenteranno il Piano, i professionisti incaricati della sua redazione, l’architetto Fabio Nardini, il geologo Andrea Piccinini, l’agronomo Francesco Pitta, il dirigente comunale del settore Pianificazione Fabrizio Boni e il funzionario responsabile del Procedimento Lorenzo Tonarelli.

Il Consiglio comunale con deliberazione 157 del novembre scorso ha adottato Il Piano. Esso è stato formato in coerenza alle discipline del RU nonché in conformità al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico regionale (PIT/PPR) e resta in vigore dieci anni dalla sua approvazione definitiva. L’amministrazione ha condiviso coi progettisti la scelta di avvivare un procedimento partecipativo il più ampio possibile per coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente interessati alla costruzione dello strumento.

Il 29 giugno e 6 luglio 2021, si sono tenuti due incontri pubblici di presentazione e di avvio del procedimento dedicati rispettivamente a: “Turismo, mobilità e accessibilità costiera” e “Valori ambientali e culturali della costa” per raccogliere i contributi sia dei portatori d’interesse sia dei comuni cittadini. Queste fasi di partecipazione, preliminari all’adozione dell’atto, si sono concluse nell’ottobre e agosto 2021. La proposta progettuale, presentata per l’adozione una prima volta in Consiglio comunale con atto 94/2022, non è stata approvata e il procedimento si è formalmente interrotto. La deliberazione di giunta di febbraio scorso ha riattivato il percorso, invitando il gruppo di progettisti a rivedere alcuni contenuti: nuove opere pubbliche sul lungomare, agli effetti prodotti dalla straordinaria mareggiata del novembre 2023; altre novità con particolare riferimento all’ adozione del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale ed all’avvio del procedimento del Piano regolatore portuale del porto di Marina.

Dal giorno di pubblicazione dell’atto sul Burt decorreranno i 45 giorni previsti per la presentazione delle osservazioni che si potranno presentare anche in modalità digitale attraverso un form/modulo che verrà attivato sulla pagina web del Garante.