Presentazione del libro di Sani al Papema

Serata all’insegna dello spettacolo venerdì prossimo al Papema. Dalle 20 sarà al ristorante di Marina l’attore, conduttore e cantante toscano Stefano Sani che, per l’occasione, presenterà il suo libro ‘Sulla giostra della vita’ edito da Felici e scritto a quattro mani con Paolo Mugnani. La serata al Papema sarà condotta dal musicista apuano Alberto Lagomarsini. Il ricavato del libro sarà devoluto per una nobile causa, per l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Stefano Sani, nato a Montevarchi nel 1961, è stata un’icona della generazione che ha vissuto gli anni ottanta, debuttando a soli 20 anni al festival di Castrocaro con il brano ‘Un’altra atmosfera’ scritto da Zucchero. Ha poi partecipato al festival di Sanremo nel 1982 e 1983 e iniziando anche una parallela carriera televisiva in conduzione di programmi sulla Rai, passando poi a partire dagli anni novanta, ad apparizioni a livello teatrale recitando con la compagnia fiorentina del Nuovo Bargello. Negli anni recenti, nel 2007 è tornato in Rai, prima nella trasmissione dei ‘Migliori anni’ di Carlo Conti, poi nel 2018 nella prima edizione del programma ‘Ora o mai più’ condotto da Amadeus. In carriera Stefano Sani vanta la pubblicazione di quattro album e di sei singoli. Il libro sarà occasione per ripercorrere alcune delle tappe principali della sua vita artistica, tra momenti belli e altri momenti con i riflettori abbassati. Per prenotazioni e informazioni, il numero è 3804695935.

D.R.