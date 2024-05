"Presentazione de 'La coda delle lucertole' di Alice Cervia all'associazione Luna Mater con dialogo dell'autrice e giornalista Selenia Erye"

"La coda delle lucertole" è il romanzo d’esordio di Alice Cervia che sarà presentato all’associazione Luna Mater, in via Beatrice 13 a Massa, oggi alle 17.30. Dialoga con l’autrice, la giornalista Selenia Erye. Uscito a marzo il libro fa parte della collana Frecce di Augh! Edizioni. "Ha ragione sua madre, i cimiteri le sono sempre piaciuti. Tutte quelle foto, tutte quelle storie. Non li ha mai visti come luoghi di fine, ma di nuovi inizi. Quei corpi lì sotto non li pensa "sepolti" ma ‘seminati’ in attesa di ricominciare. Non una destinazione finale, insomma, ma un luogo di passaggio", è un passaggio dell’opera. Alice Cervia, laureata in Scienze politiche, ha lavorato per diversi anni nel settore della comunicazione e attualmente è video production manager per serie animate. Nel 2022 è stata tra i vincitori del premio "Short Kipple" con Colori clandestini e del contest letterario "Crimen Cafè" con Vuoti a vendere.