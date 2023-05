Presentati in anteprima i libri del Bancarella Sport

Nella sede della Fondazione Banca del Monte di Lucca si è svolta l’anteprima della finale di Bancarella Sport organizzata da Fondazione Città del Libro, Panathlon International e Panathlon Club di Lucca. A guidare l’incontro il giornalista Sirio Del Grande: gli autori dei 6 libri in finale hanno presentato ’Chris Amon. La sfortuna non esiste’ di Emiliano Tozzi (Minerva), ’Giuliano Giuliani, più solo di un portiere’ di Paolo Tomaselli (66thand2nd), ’Le nuove guerre del calcio. Gli affari delle corporation e la rivolta dei tifosi’ di Marco Bellinazzo (Feltrinelli), ’Un gioco da ragazzi’ di Bruno Conti con Gianmarco Menga (Rizzoli), ’Una squadra’ di Domenico Procacci (Fandango), ’Una vita in alto’ di Sara Simeoni con Marco Franzelli (Rai libri). Introduzione del presidente Panathlon lucchese Guido Pasquini, poi interventi del presidente di Banca del Monte Andrea Palestini, il sindaco di Lucca Mario Pardini, presente con l’assessore alla sport Fabio Barsanti. Di Giuseppe Benelli di Fondazione Città del Libro la relazione ufficiale. C’era la vicepresidente di Panathlon International Orietta Maggi, il presidente del Distretto Italia Giorgio Costa e il vicepresidente Leno Chisci, il governatore di Area 6 Panathlon Andrea Da Roit. Per il Club di Pontremoli il presidente Aldo Angelini col consigliere Gianfilippo Mastroviti. Presente il presidente dell’Avc Pietro Mascagna.